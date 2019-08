Twitter deve transmitir ao vivo eventos dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Kevin Draper, The New York Times

Se você não conseguir encontrar um canal de TV para assistir a grandes momentos dos próximos Jogos Olímpicos de Verão em Tóquio, o Twitter vai lhe oferecer a oportunidade. A NBC Universal, que detém os direitos de transmissão dos jogos nos Estados Unidos, fechou acordo para uma cobertura ao vivo limitada, com os eventos de maior destaque e um show diário da Olimpíada na plataforma de mídia social.

Embora a maior parte da cobertura dos jogos nos Estados Unidos seja exclusividade dos canais e plataformas de streaming digital da rede NBC, o acordo vai permitir que alguns vídeos ao vivo saiam do seu ecossistema. Em todas as manhãs de competições, os fãs votarão no evento ou atleta que querem ver – por cinco minutos ou menos – à noite no Twitter. Pode ser a final da prova de 100 metros no atletismo, a atuação de solo da ginasta Simone Biles ou qualquer outra disputa.

A NBC produzirá um programa de estúdio ao vivo diário de 20 minutos de Tóquio e outros eventos de destaque para a plataforma. Embora as plataformas de mídia social com frequência registrem menos tráfego durante grandes eventos esportivos, o Twitter deverá ter um aumento de dois dígitos, segundo a companhia, com troca de tuítes quando estiverem assistindo às exibições.

Ela vai se tornar “uma plataforma ideal para bate-papos durante os Jogos Olímpicos”, disse Gary Zenkel, presidente da NBC Olympics, em um comunicado. Em 2016, o Twitter pagou US$ 10 milhões (R$ 38,2 milhões) pelos direitos de streaming dos 10 jogos do “Thursday Night Football”. Como os direitos digitais ficaram mais caros, atraindo poucos espectadores e não dando lucro, a rede social não quis entrar numa guerra de concorrência e decidiu se associar aos detentores dos direitos, como a NBC.

Não foram revelados os termos financeiros do acordo. A NBC paga muito caro pela transmissão da Olimpíada e gastou US$ 4,38 bilhões (R$ 16,7 bilhões) pelos direitos de transmissão de quatro Jogos Olímpicos, incluindo os de 2020 em Tóquio – e ela coloca o evento no centro do seu calendário a cada dois anos. Seu canal que transmite os Jogos vence a guerra pela audiência a cada noite e os canais de cabo como NBCSN, USA e CNBC também batem recordes de público.

Os fãs podem fazer o streaming de cada minuto de cada evento olímpico online por meio do website Olympics da NBC, mas somente se pagarem por um pacote de TV mais tradicional. Por mais limitado que seja o acordo firmado entre NBC e Twitter, ele representa a melhor aposta para as pessoas que não possuem um canal de TV para assistir aos Jogos e para a NBC atingir esse público que não tem nenhum canal pago, trazendo-o para sua rede.

Jogos de 2018

A NBC assinou um acordo de direitos digitais de transmissão ao vivo com o Snapchat para os Jogos Olímpicos de 2018 em Pyeongchang, na Coreia do Sul.

O Snapchat tem uma base de usuários maior do que a do Twitter. No caso é mais difícil compartilhar vídeos e os usuários tiveram de acessar a sua plataforma Discover para assistir à cobertura dos Jogos.

Anunciantes dos Jogos Olímpicos poderão patrocinar a cobertura no Twitter, um processo de venda liderado pela rede de televisão que objetiva envolver grandes anunciantes e ampliar o alcance da rede. A NBC e o LA 2028, comitê de organização dos Jogos Olímpicos de 2028, anunciaram uma parceria na qual a rede de TV conduzirá todas as vendas de patrocínio e publicidade para as quatro próximas edições da Olimpíada a partir de 2021.

Em uma videoconferência realizada nesta semana, a NBC Universal anunciou que espera ultrapassar a marca de US$ 1,2 bilhão (R$ 4,5 bilhão) em vendas de anúncios para os Jogos de Tóquio/2020.

Tradução de Terezinha Martino