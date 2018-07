Twitter promete 'invadir' o Rio durante a Olimpíada de 2016

Com o objetivo de tornar a Olimpíada do Rio o evento mais tuitado da história, a plataforma Twitter está preparando uma série de iniciativas para por em prática no período dos Jogos. Entre elas, estão ações em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Rio-2016 e anunciantes, que transformarão a experiência do usuário que queira comentar o evento na rede social.

Segundo Guilherme Ribenboim (vice-presidente da marca na América Latina) e Carlos Moreira Jr (diretor executivo de mídia), a estratégia do Twitter é ser a principal plataforma de mídia para a cidade, para os atletas, comitês e outros grupos. Desta forma, a marca pretende 'invadir' a cidade no período dos Jogos com distribuição massiva de conteúdo e novas propostas.

Uma das mais curiosas é o 'Twitter Buzz', um ônibus que possui telas digitais no lugar das janelas que circulará pela capital olímpica.

Nas telas, serão projetados conteúdos como principais tuítes e 'contador' de hashtags, motivando a população local a se expressar sobre os Jogos. Dentro dele, serão realizadas entrevistas e encontros com personalidades e atletas.

Além do ônibus, o Twitter continuará 'decorando' o ambiente dos jogos de diversas maneiras. Haverá projeções de tuítes em espelhos d'água e em determinados pontos da cidade. Também serão colocadas enormes hashtags 'físicas', como, por exemplo, a que está instalada no Parque Madureira, '#CidadeOlímpica".

Para os usuários, tambem haverá novidades, como emojis e hashtags com a função auto-reply (que, ao serem publicadas, podem trazer o quadro de medalhas atualizado, por exemplo). Haverá também o 'Twitter Challenge', ferramenta que visa dar acesso aos bastidores das equipes e dos atletas. Enquanto isso, para os anunciantes, a plataforma planeja uma espécie de dashboard (painel de controle) para os anunciantes, que podem ter acesso a dados de volumetria e marcas mais comentadas do momento.

Segundo a empresa, mais novidades ainda serão anunciadas para o período dos Jogos. A Olimpíada do Rio terá início no dia 5 de agosto.