Ucrânia, Japão e Itália garantem vaga ao Jogos do Rio no nado sincronizado

As ucranianas ficaram com o ouro por conta do somatório das notas de sábado e domingo e fecharam sua participação com 186,7855 pontos, sendo que no dia o país contabilizou 94,5000. As japonesas tiveram a melhor nota do dia, 94,6333, mas terminaram com a prata e 186,7330. O bronze ficou com a Itália (92,0667), que teve uma disputa acirrada com o Canadá, o quarto colocado ao somar no dia 91,9000. Ao total, as italianas chegaram a 181,7487, enquanto as canadenses fizeram 181,0348.

Uma das favoritas à vaga, a Espanha decepcionou. Medalhista nas últimas duas edições dos Jogos Olímpicos, o país europeu ficou com o total de 178,8970 (90,0333 neste domingo) e terminou em quinto lugar na competição. Com mais esses três países garantidos, a lista de classificados para os Jogos do Rio agora conta com Brasil, Rússia, China, Austrália, Egito, Ucrânia, Japão e Itália.

EXIBIÇÃO BRASILEIRA - Ao final da prova de equipe, o dueto brasileiro formado por Luisa Borges e Maria Eduarda Miccuci apresentou sua rotina livre, com o tema "Amazônia". "Foi uma grande experiência, embora sabemos que nas Olimpíadas, o público será bem maior. Aconteceu tudo direitinho, o necessário pra gente, com a piscina e o som, tudo bem. Estamos ansiosas pela chegada dos Jogos, e estamos evoluindo desde o Mundial, e vamos fazer tudo pra melhorar ainda mais até os Jogos", disse Duda.

REPESCAGEM - O domingo também contou com a repescagem da prova de duetos e definiu as quatro vagas que faltavam para as Olimpíadas do Rio. Argentina, Grã-Bretanha, Eslováquia e Bielorússia garantiram a classificação. As gêmeas argentinas Etel e Sofia Sanchez conquistaram a melhor pontuação da repescagem.

Os países garantidos nos duetos são: Brasil, Rússia, China, Austrália, Egito, Ucrânia, Japão, Canadá, Espanha, Itália, França, Grécia, México, Áustria, EUA, Suíça, República Tcheca, Casaquistão, Colômbia, Israel, Argentina, Grã-Bretanha, Eslováquia e Bielo-Rússia.