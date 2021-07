Uganda prende halterofilista desaparecido no Japão durante os Jogos Olímpicos

Abdi Latif Dahir, The New York Times

Dias depois de ele voltar para casa, as autoridades de Uganda prenderam, sem acusações, um levantador de peso que desaparecera no Japão, onde esperava competir nas Olimpíadas de Tóquio, e estão ignorando os apelos de sua família para sua libertação.

Julius Ssekitoleko, 20 anos, está sob custódia policial desde sexta-feira, quando voltou do Japão, onde foi dado como desaparecido de um campo de treinamento olímpico por cinco dias.

Autoridades ugandenses disseram que estavam investigando como ele voou para o Japão com seu treinador, mesmo não tendo se classificado para fazer parte da equipe olímpica do país.

“O que está evidente aqui é que provavelmente há uma fraude no transporte de uma pessoa com pleno conhecimento de que ela não se qualificara”, disse Charles Twiine, porta-voz da Diretoria de Investigações Criminais de Uganda, em entrevista coletiva na noite de segunda-feira.

“Agora, a questão fundamental é: ele fez parte da fraude como cúmplice?”, disse ele, explicando o motivo da detenção de Ssekitoleko.

Twiine disse que o levantador de peso provavelmente sairá após pagar fiança, mas não respondeu a perguntas sobre de quais crimes Ssekitoleko poderia ser acusado, nem quando ele poderia ser solto ou levado ao tribunal. A Constituição de Uganda determina que os presos ou detidos sejam libertados ou levados ao tribunal no máximo 48 horas após sua prisão.

Grupos de defesa dos direitos humanos acusaram o governo do presidente Yoweri Museveni de realizar prisões arbitrárias e detenção ilegal de suspeitos por longos períodos, sem julgamentos rápidos ou justos.

Peter Munaabi, advogado que representa a família de Ssekitoleko, disse na terça-feira que eles entraram com um pedido de libertação incondicional junto ao tribunal.

Ssekitoleko foi relatado como desaparecido pela primeira vez em 16 de julho, depois de não comparecer para um teste de coronavírus em um campo de treinamento em Izumisano, cidade na província de Osaka, no oeste do Japão. Com uma busca em andamento, foi encontrado um bilhete no qual ele dizia que não queria voltar para casa em Uganda e esperava encontrar trabalho no Japão. Cinco dias depois, a polícia o encontrou na cidade de Yokkaichi, na província de Mie.

O atleta compete nas categorias de levantamento de peso masculino de 56 e 67 kg, de acordo com Twiine, e representou Uganda em competições em países como Quênia, Marrocos, Egito e Austrália.

Embora ainda não esteja claro como ele foi para o Japão sem se classificar, Ssekitoleko ficou frustrado quando as autoridades esportivas o informaram que ele não se classificara para as Olimpíadas de Tóquio, disseram as autoridades. Durante o interrogatório policial em Uganda, ele disse aos policiais que tinha ido a Tóquio com o entendimento de que participaria dos Jogos.

A família de Ssekitoleko e muitos em Uganda pediram ao governo que o libertasse, dizendo que sua história é emblemática das circunstâncias enfrentadas por muitos jovens ugandeses que lutam para sobreviver. A nação da África Oriental tem uma das populações mais jovens do mundo, e os meses de lockdown para conter a pandemia do coronavírus afetaram fortemente o crescimento econômico.

A esposa de Ssekitoleko, Desire Nampeewo, que está grávida de cinco meses, disse que eles vêm enfrentando dificuldades financeiras e recentemente foram despejados de sua casa por não conseguirem pagar o aluguel.

“Se alguma pessoa ou país puder ajudá-lo, tem que fazê-lo”, disse sua mãe, Juliet Nalwadda. “Ele adora esportes. Eu tentei e não consegui convencê-lo a sair dessa vida porque ele não ganha nada com isso”.

Nas redes sociais, muitos usaram a hashtag #StandWithSsekitoleko para mostrar solidariedade ao atleta. Henry K. Tumukunde, candidato à presidência nas eleições de janeiro em Uganda, disse que o jovem de 20 anos precisava de uma “segunda chance”.

“Quantas pessoas podem se levantar e dizer que foram boas o suficiente para representar o país num grande evento esportivo?”, Tumukunde perguntou no Twitter. “O talento precisa de orientação e do ambiente certo para se desenvolver totalmente”.

Mas Jacob Siminyu, porta-voz do Ministério de Assuntos Internos, disse que os ugandeses não deveriam “envergonhar o país”, pois arriscariam consequências se o fizessem.

“Quando você é ugandense e está lá fora, não coloque o nome do seu país em descrédito”, disse Siminyu em entrevista coletiva na segunda-feira.

Este artigo foi originalmente publicado no New York Times. /TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU.