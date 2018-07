Última selfie na pira olímpica registra o apagar da chama

Cenário de milhares de fotografias tiradas na última semana, a pira olímpica serviu ao último selfie às 22h26 deste domingo, batido pelo casal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Tamires Fonseca, 22 anos, e Wesley Lopes, 25. Em duas imagens, com diferença de segundos entre elas, eles registraram o apagar da tocha no Boulevard do Centro do Rio. Foram os últimos a posar em frente à pira, enquanto os demais filmavam o fim da chama dos seus celulares.

Até que a pira fosse apagada, o casal bateu dezenas de fotos. Queriam ser os últimos, mas não sabiam o exato momento em que o fogo cessaria. Por isso permaneceram clicando por cerca de meia hora e toda vez que alguém se posicionava à frente da pira, corriam para superar o oponente e repetiam a pose. O resultado foi passado por whatsapp à equipe de reportagem, que acompanhava de longe a corrida pela última selfie.

Tamires e Wesley contaram que a brincadeira surgiu na hora. Ela disse que, na verdade, gostaria de ter ido antes ao Boulevard, como a maioria dos torcedores. Mas que a distância de casa e o compromisso com o trabalho não permitiram. Ele, bem humorado, retrucou: "Quer saber? Chegamos em cima da hora porque brasileiro é assim".

PARTICIPE