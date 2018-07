Um dos atletas mais esperados da Olimpíada, Bolt desembarca no Rio

Um dos atletas mais aguardados na Olimpíada do Rio de Janeiro, o velocista jamaicano Usain Bolt, de 29 anos, desembarcou no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), às 21h03 desta quarta-feira, em voo vindo de Londres.

Bolt chegou usando boné, óculos escuros e fone de ouvido e causou alvoroço no aeroporto. Embora fosse aguardado por muitos jornalistas, ele não parou para falar com a imprensa. Fez apenas um comentário, quando questionado se havia sonhado com três medalhas de ouro (já que vai disputar três provas) durante a viagem. "Não dormi no voo", limitou-se a dizer.

Em meio a jornalistas e fãs, Bolt foi recepcionado por colegas da delegação jamaicana, que já estavam hospedados no Rio. Eles foram buscá-lo e levaram o atleta embora de carro.

Atual recordista mundial dos 100 metros (9s58) e dos 200 metros (19s19), Bolt vai disputar no Rio-2016 as provas de 100m, 200m e o revezamento 4x100m. Ele já venceu essas três provas nas duas últimas Olimpíadas (Pequim-2008 e Londres-2012).

No mesmo voo de Bolt viajaram para o Rio a equipe de remo da Nova Zelândia e atletas britânicos de hóquei sobre grama, vela e tae kwon do. A delegação jamaicana havia feito suspense sobre o dia e hora em que Bolt chegaria ao Rio, mas o mistério foi desfeito por atletas britânicos, que postaram em redes sociais fotos ao lado do velocista quando estavam prestes a embarcar juntos em Londres rumo ao Rio.

