Países apostam em estilos diferentes para receber torcedores

Sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Brasil tem a oportunidade de se mostrar ao mundo entre os meses de agosto e setembro. Mas o evento também é uma excelente ocasião para os participantes exibirem suas culturas e atraírem turistas. Esse é o principal objetivo das casas dos países a serem instaladas no Rio de Janeiro. Lembrando que o estilo e as regras delas ficam a critério dos seus organizadores, geralmente as embaixadas.

A Grã-Bretanha terá um público limitado por questões de segurança e lotação máxima da casa. Quem tiver interesse na festa deverá se registrar no www.britishhouserio.com e aguardar um contato. A British House ficará durante a Olimpíada no Parque Lage, em um palácio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), cercado pelas belezas naturais do Morro do Corcovado, onde fica a estátuta do Cristo Redentor de 38 metros. Durante a Paraolimpíada, o ambiente para interação com os turistas será montado no Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca.

A programação inclui eventos culturais e sobretudo voltado para negócios - investimentos em grandes eventos esportivos, energia, educação, ciência e desenvolvimento urbano, entre outros. Todos os seminários terão tradução simultânea para o português ou o inglês. Os Estados Unidos limitarão o acesso a convidados - patrocinadores, atletas e familiares. A House of USA ficará no Colégio São Paulo, no Arpoador. No entanto, a NBA House, no Porto Maravilha, apresentará um pouco do basquete norte-americano aos turistas. Ela funcionará de 12 a 21 de agosto, com a presença de atletas, lojas com produtos oficiais e apresentações de dança. A expectativa é receber 50 mil visitantes.

A França fez opção pelo ambiente refinado do Club France na Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa Rodrigo de Freitas. A promessa é de oferecer tardes prazerosas com familiares, amigos e, claro, uma boa taça de champanhe. Durante o dia, será possível praticar esportes com alguns atletas e celebrar as conquistas dos medalhistas franceses. À noite, o espaço se transformará em uma charmosa casa noturna. O país estima receber entre 80 mil visitantes ao longo dos dias de competição.

A casa Baixo Suíça, também na Lagoa Rodrigo de Freitas, terá pista de patinação de gelo ao ar livre de 200 m², pista de corrida com cronometragem, trem suíço e globo de neve. A Alemanha promete um clima mais descontraído na praia do Leblon, na altura do posto 11, de 4 de agosto a 18 de setembro. “A OliAle será ponto de encontro aberto a todos, cariocas e turistas, com uma Alemanha criativa, moderna e multicultural”, destaca a nota oficial do Consulado-Geral da Alemanha no Rio. Com entrada gratuita, o ambiente contará com quiosques de comida e cerveja alemã e haverá exibição ao vivo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Anfitrião dos Jogos de 2020, o Japão quer mostrar hospitalidade a membros da comunidade olímpica e aos turistas. São esperados 20 mil visitantes na Japan House, localizada na Cidade das Artes. As casas de África, Áustria, Canadá, Catar, China, Holanda, Portugal e Rússia no Rio também estão confirmadas.

NÚMEROS

53 casas temáticas de países e patrocinadores foram confirmadas pela organização dos Jogos Olímpicos Rio 2016;

25 espaços de hospitalidade vinculados à competição estarão abertos ao público com diversidade cultural e gastronômica, entre outros.