Único europeu no evento-teste do tênis de mesa leva o ouro no Rio O evento-teste do tênis de mesa, no Riocentro, atraiu poucos jogadores estrangeiros, em sua maioria sul-americanos. Só um atleta atravessou um oceano para chegar ao Rio, o inglês Paul Drinkhall, que foi recompensado ficando com a medalha de ouro do torneio. Número 57 do ranking mundial, ele venceu a final contra o brasileiro Thiago Monteiro (123.º), esta noite.