Uniforme com brasilidade e tecnologia

A Olimpíada de Tóquio finalmente começou, em meio à constante preocupação com a pandemia de covid-19. E, por mais que ainda não estejamos no real clima que invade a época dos Jogos, em breve nosso olhar estará voltado para nossos atletas, sua performance e seus uniformes.

A moda na Olimpíada se transforma em assunto: conforto, leveza, versatilidade, tecnologia e, claro, brasilidade são as características escolhidas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para as vestes do Time Brasil nos Jogos de Tóquio. Os uniformes esportivos brasileiros que serão usados nas cerimônias oficiais, como a entrega de medalhas no pódio, foram desenvolvidos pela empresa chinesa Peak Sports, marca que ainda não estava presente no mercado brasileiro e que chega no lugar da Nike como patrocinadora oficial do COB.

“Estamos muito felizes com o resultado das peças criadas pela Peak Sports, com design elaborado. São roupas que atendem aos requisitos técnicos para enfrentar o calor e umidade do Japão, mas com um importante toque de brasilidade e modernidade, com as cores da nossa bandeira”, explicou a diretora de Comunicação e Marketing do COB, Manoela Penna.

São 39 mil peças confeccionadas com exclusividade para o COB, entre calças, agasalhos, camisas, bermudas, tops, bonés, bolsas e calçados. Os diferenciais nestes Jogos ficam por conta do degradê no uniforme de pódio, das fibras 100% poliéster com textura mais fina usadas na confecção das peças de treino e de vila para suportar bem as altas temperatura no Japão nessa época de verão, e do conforto de itens mais casuais para o dia a dia de atletas. Para compor os looks, máscaras Fiber Knit, com filtro e tecido reforçado, foram especialmente criadas para o Time Brasil nas cores verde, azul e branco.

A recordista sul-americana dos 100m rasos e medalhista olímpica em Pequim 2008, Rosângela Santos, ficou empolgada ao ver os uniformes pela primeira vez. “Maravilhoso. Hoje, misturei bermuda de treino com camisa de pódio. O uniforme de treino precisa ser confortável como esse”, disse.

Quem também experimentou a roupa foi Hugo Calderano, 7.º colocado no ranking mundial de Tênis de Mesa e cinco ouros em Jogos Pan-americanos. “Espero poder usá-lo no pódio”, disse Calderano.

Beleza é importante, mas qualidade e melhor uso da tecnologia nos tecidos se tornaram fundamentais ao longo dos anos.

Os novos uniformes do Time Brasil apresentam a tecnologia inovadora voltada para o desempenho esportivo e com funções como manter a roupa fresca e seca, isolamento térmico, proteção ao vento e à água.

*ESPECIALISTA EM MARKETING DE INFLUÊNCIA E ESCRITORA, AUTORA DE ‘MODA À BRASILEIRA’