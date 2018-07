Usain Bolt é atração na seletiva jamaicana de atletismo

A força da Jamaica no atletismo é tamanha que os representantes olímpicos são definidos em disputa direta. A seletiva, que começa nesta quinta-feira e vai até domingo, coloca astros e novos talentos frente a frente em busca de uma vaga nos Jogos do Rio, no Estádio Nacional, em Kingston. Três dos quatro velocistas mais rápidos de todos os tempos - Usain Bolt, Yohan Blake e Asafa Powell - prometem uma disputa intensa nos 100 metros rasos.

Multicampeão olímpico, Bolt é dono da segunda melhor marca da temporada (9s88), atrás apenas do francês Jimmy Vicaut. No ano passado, sagrou-se tricampeão mundial no Ninho do Pássaro depois de superar o norte-americano Justin Gatlin. Os concorrentes, contudo, estão a poucos centésimos de distância.

Na seletiva para os Jogos de 2012, Yohan Blake foi o melhor na pista da capital jamaicana e quer repetir o feito em mais um aperitivo olímpico. Mas a meta é mudar o desfecho: ficou com a prata em Londres. Neste ano, registrou 9s94 no Racers Grand Prix e terminou empatado com o compatriota Nickel Ashmeade - outro nome para ficar de olho.

Soberano entre 2005 e 2008, Asafa Powell quer voltar a ser o protagonista. Apenas dois centésimos separaram o ex-recordista mundial de Bolt no ranking da última temporada. Por outro lado, na reedição da final olímpica, no início do mês, o veterano levou a pior. O tempo 9s98 na última disputa em Kingston deixou Powell atrás dos outros velocistas.

Medalhista de ouro no revezamento 4x100m em Londres-2012 ao lado de Bolt e Cia., Kemar Bailey-Cole tenta estar em forma a tempo de garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos do Rio. O jamaicano vinha tendo resultados expressivos, mas contraiu o vírus zika às vésperas da seletiva e preocupa.

Apesar do favoritismo dos medalhões, a seletiva pode abrir espaço para novos nomes. A prova classificatória dos 100 metros masculino será às 12 horas (de Brasília) e ainda hoje, às 21h, ocorrem as quartas de final, esta sim com a presença dos astros, que não participam da classificatória.

No feminino, a estrela é Shelly-Ann Fraser-Pryce. O bicampeonato olímpico e o tri mundial lhe renderam comparações ao fenômeno Usain Bolt. Encerrou 2015 com a melhor marca do ano (10s74) e, desde então, tem de lidar com dores no dedão do pé esquerdo. Ela estreou na temporada apenas no mês passado, em Eugene, e ainda está longe de seu desempenho habitual.

Quem quer aproveitar o momento é Veronica Campbell-Brown. Aos 34 anos, a atleta - medalhista de bronze nos 100 metros em Atenas-2004 e Londres-2012 - tem a melhor marca entre as jamaicanas (10s83) nesta temporada. Ela é seguida por Elaine Thompson, dez anos mais nova.

Em 2015, o técnico Stephen Francis impediu a atleta de disputar os 100 m na seletiva para o Mundial de Pequim com a justificativa de poupá-la para os 200 m. A decisão gerou controvérsias. E agora Thompson terá a chance de mostrar seu talento na prova mais rápida do atletismo nesta quinta-feira. As primeiras baterias serão disputadas às 20h40 (de Brasília).

Nos 400 metros com barreiras, a Jamaica também tem mulheres entre as melhores do mundo. Janieve Russel - dona da segunda melhor marca do ano - e Kaliese Spencer devem brilhar. No masculino, a briga é menos acirrada. O lançamento de disco e o salto triplo, ambos masculino, completam o programa do primeiro dia de seletiva na Jamaica.