Bolt vai à Alemanha para tratamento de lesão na coxa

Apesar da vitória de Usain Bolt nos 100 metros no Cayman Invitational, a condição física do bicampeão olímpico gerou discussão. De acordo com o técnico Glen Mills, uma lesão muscular na coxa do atleta se agravou, e ele viajou para a Alemanha para tratamento. A expectativa é de que o astro se pronuncie sobre o caso nesta quarta-feira. Em sua programação consta o Meeting de Ostrava, na República Checa, na próxima sexta.

A expressão facial do velocista durante a prova chamou a atenção do técnico Glen Mills. "Se você percebeu, ele estava fazendo careta no fim da corrida", disse o treinador à rádio jamaicana Hitz 92FM. "Acho que ele teve um leve desconforto em seu tendão, então, não se preocupou em forçá-lo depois. Mas vai ficar bem. Ele está na Alemanha, e os médicos dizem que ficará bem", completou.

Usain Bolt está sendo tratado por Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, em Munique. Não é a primeira vez que o velocista fica aos cuidados do médico, que é bastante conhecido entre os atletas de alto rendimento.

Após a corrida de sábado, Bolt havia dito que estava aliviado por terminar a primeira prova da temporada sem problemas. "Não foi a melhor, mas saí ileso e esta é a chave", afirmou. O jamaicano ficou com a medalha de ouro ao cravar 10s05 em uma disputa sem concorrentes de peso. Ele admitiu que se sente um pouco enferrujado, mas garantiu que estará preparado para a seletiva olímpica jamaicana, entre 30 de junho e 3 de julho, em Kingston.