Usain Bolt vira guia de Terezinha Guilhermina em exibição no Rio

No Rio, o homem mais rápido do mundo viveu uma experiência diferente neste sábado. Usain Bolt substituiu o atleta-guia Guilherme Santana e virou o condutor de Terezinha Guilhermina, dona de medalhas paralímpicas e dos recordes mundiais nos 100 metros, 200 m e 400 m da classe T11 (cego total), pela pista do Jockey Club no evento Mano a Mano, prova que reúne estrelas do atletismo.

Pouco antes da atividade, o velocista jamaicano observou a largada da atleta e recebeu dicas de Santana para acompanhar a brasileira na pista. Após alguns ensaios, fizeram a alegria dos presentes com uma corrida solta. "Ele guiou direitinho. Pedi para ele não fazer muita força e só abaixar um pouco a mão, porque ele é muito alto. Mas fez tudo certo", afirma.

Terezinha acredita que o encontro com o bicampeão olímpico nos 100 m e 200 m pouco mais de um ano antes dos Jogos Paralímpicos será importante para a modalidade. "Um atleta com a capacidade de Bolt participando de uma ação como essa vai valorizar ainda mais o esporte paralímpico", exalta.

Neste domingo, será a vez de Bolt correr para valer. O jamaicano estará nos 100 m contra Churandy Martina (Holanda), Ryan Bailey (EUA) e José Carlos Moreira, o Codó, que venceu Bruno Zimmermann, Sandro Viana e Fabiano da Silva na eliminatória masculina neste sábado. No feminino, estarão presentes a jamaicana Veronica Campbell Brown e a norte-americana Carmelita Jeter, respectivamente bronze e prata nos Jogos de Londres, em 2012. A raia será completada por Kerron Stewart (EUA) e pela jovem brasileira Vitória Rosa.