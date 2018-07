Usbeque bate recorde no levantamento de peso; brasileiro é o último no Rio-2016

O usbeque Ruslan Nurudinov conquistou nesta segunda-feira a medalha de ouro no levantamento de peso na categoria até 105kg nos Jogos Olímpicos do Rio ao levantar 431kg no total, com 194 no arranco e o recorde mundial do arremesso, de 237kg.

Quarto colocado na Olimpíada de Londres, em 2012, ele ajudou o Usbequistão a conquistar a sua primeira medalha de ouro na competição deste ano. Nuridinov superou em 14kg o armênio Simon Martirosyan, de 19 anos, que ficou com a medalha de prata ao levantar 417kg, sendo 185 no arranco e 227kg no arremesso.

O bronze foi para a Alexandr Zaichikov, do Casaquistão, que conseguiu erguer 416kg, com 185kg no arranco e 223 no arremesso. O brasileiro Mateus Gregório ficou na última colocação ao levantar 170kg no arranco e não conseguir erguer o mínimo de 200kg em três tentativas no arremesso.

