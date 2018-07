Vadão garante que deseja continuar no comando da seleção feminina

A seleção brasileira empolgou o país mostrando um forte desempenho no início dos Jogos Olímpicos do Rio, mas o resultado final não chegou perto do esperado. Após perder por 2 a 1 para o Canadá, as meninas deixaram a competição sem garantir medalha.

Em entrevista à Rádio Estadão, o técnico Vadão comentou sobre a derrota, "Estou muito chateado e abalado". O comandante da seleção feminina lamentou não só a partida contra o Canadá, mas principalmente o confronto contra a Suécia, quando deixou escapar uma vaga na final. "Como se falava muito em ouro para o Brasil, depois é difícil falar que o bronze também é importante. É cultural que a medalha de ouro seria uma das fórmulas para o futebol feminino ser incentivado e isso ficou muito evidente da cabeça das atletas".

Sobre a partida, Vadão ressaltou que a equipe já conhecia bem o Canadá, foram sete confrontos em apenas um ano, o que não fez as donas da casa conquistarem a vitória. "O jogo foi equilibrado no início, mas depois levamos um gol no contra-ataque e outro no começo do segundo tempo. Foi tudo muito rápido, tentamos reagir de todas as formas e infelizmente não conseguimos".

Sem conquistar o resultado esperado na Rio-2016, o comandante ressaltou que o futuro dele na seleção é incerto. "A minha vontade é de permanecer como treinador, estou muito satisfeito aqui e é um privilégio ser funcionário da CBF, mas agora preciso esperar toda uma reciclagem que a diretoria vai fazer".

FUTURO DO FUTEBOL FEMININO

A modalidade tem uma defasagem com investimento no Brasil, e para Vadão esse é o grande problema. Agora, ele espera um novo plano de governo que possa introduzir o esporte nas escolas e prefeituras espalhadas pelo país. "Em outros paises o futebol feminino está presente desde os seis anos de idade. No Brasil temos várias crianças querendo jogar e não temos absolutamente nada".