'Vai ter Olimpíada', diz presidente do COI após impeachment de Dilma

"Vai ter Olimpíada." Foi dessa forma que o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, reagiu na manhã desta quinta-feira ao ser questionado sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff e seu impacto para o evento que ocorrerá no Rio de Janeiro em agosto.

"Há um forte apoio pelos Jogos Olímpicos no Brasil e estamos com expectativas de trabalhar com o novo governo para realizar uma Olimpíada de sucesso no Rio", disse. Nas últimas semanas, o rompimento entre o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governo de Dilma Rousseff estava causando certa preocupação aos dirigentes, principalmente diante da incapacidade de levar os diferentes níveis de governo a dialogar.

"Os Jogos Olímpicos trarão legados tangíveis e darão uma importante oportunidade para unir o povo do Brasil, seja qual for sua condição ou visões políticas", defendeu Bach. "Esse será um momento para o Brasil mostrar ao mundo sua determinação para superar a presente crise. Haverá Olimpíada no Brasil", insistiu, adotando um discurso otimista para a reta final de preparação do Rio para a Olimpíada.

"A preparação para os Jogos entra agora numa fase muito operacional e problemas como esse tem uma influência muito menor que em outros estágios da organização dos Jogos", disse. "Vimos grande progresso no Rio e continuamos confiantes sobre o sucesso do evento em agosto", afirmou.

"O povo brasileiro realizará Jogos memoráveis, cheios de paixão pelo esporte, pelo qual eles são conhecidos em todo o mundo", concluiu o presidente do COI.