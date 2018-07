COI divulga foto de Thiago consolando francês e condena vaias: "inaceitáveis"

O COI (Comitê Olímpico Internacional) classificou como “inaceitáveis” as vaias dirigidas ao saltador francês Renaud Lavillenie na cerimônia de premiação do salto com vara do Rio-2016 na noite desta terça-feira no Engenhão. Thiago Braz, brasileiro campeão olímpico da modalidade, defendeu o rival, que chorou durante a cerimônia. “Comportamento chocante do público nas vaias a Renaud Lavillenie no pódio. Inaceitável nos Jogos Olímpicos”, disse o cartola alemão Thomas Bach, presidente da entidade.

Após a cerimônia, os locutores do Engenhão, em nome do Comitê e da IAAF (Associação Internacional das Federações de Atletismo), pediram que os torcedores respeitassem os estrangeiros. O COI divulgou uma foto em que Thiago Braz consola o francês depois da entrega das medalhas. Ao lado dos dois, está o ucraniano Sergei Bubka, seis vezes campeão do mundo no salto com vara e que bateu 35 vezes o recorde mundial.

“Conversei com ele um pouco depois do pódio. Pedi para que as pessoas o aplaudissem porque, querendo ou não, ele é um espelho para mim. Se ele não tivesse feito 5,98 m, eu não teria passado para 6,03 m. Foi um empurrando o outro”, disse Thiago Braz.

A vaia durante a entrega da medalha foi mais um momento da relação conturbada da torcida local com o ídolo francês. Logo após a prova, na noite de segunda-feira, o saltador comparou o comportamento da torcida "ao que fizeram com Jesse Owens em 1936" (negro, Owens foi vaiado e hostilizado na época da Alemanha nazista). Na entrevista coletiva, Lavillenie recuou e considerou a afirmação um equívoco. Mas manteve a crítica à torcida.

PARTICIPE