Varejão vai aos EUA tratar dor nas costas e pode ser cortado da Olimpíada

A seleção brasileira masculina de basquete pode ter mais um desfalque de peso na Olimpíada do Rio. Nesta segunda-feira, a assessoria de imprensa do pivô Anderson Varejão informou que ele embarcou para os Estados Unidos na noite de domingo, por orientação de sua equipe, o Golden State Warriors, da NBA.

O jogador não treinou durante toda a última semana com a seleção brasileira na Hebraica, por causa de fortes dores nas costas. No domingo, antes de viajar aos Estados Unidos, Varejão participou do revezamento da tocha olímpica em São Paulo, mas não aceitou falar com a imprensa.

Ainda de acordo com o staff de Varejão, ele foi liberado pela CBB para a viagem e "será submetido a exames mais detalhados nos próximos dias e passará por avaliações que vão auxiliar na sequência de sua recuperação".

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) ainda não se pronunciou sobre a situação, ainda que o técnico Anderson Magnano já tivesse expressado sua preocupação a respeito da condição física de Varejão, que pode ser cortado.

O treinador argentino optou por trabalhar com um grupo pequeno. Dos 14 convocados, só dois foram cortados: o também ala-pivô Vitor Faverani, por lesão, e o armador Larry Taylor, dispensado.

Caso precise substituir Varejão, Magnano parece ter duas opções. Uma é escolher um dos atletas que faturaram o vice no Campeonato Sul-Americano, no fim do mês passado: Olivinha (do Flamengo) ou Jefferson (liberado pelo Bauru).

A outra é engolir o orgulho e convocar o jovem Cristiano Felicio, do Chicago Bulls. O jogador estava na lista inicial de convocados, havia se comprometido a se apresentar, mas avisou Magnano de que havia optado por disputar a Summer League da NBA, deixando o treinador irritado. Felício não só disputou a competição como foi campeão. Agora, estaria livre para se apresentar à seleção.

Para o garrafão, Magnano conta com Augusto Lima, reserva do Real Madrid, Nenê, que recentemente assinou com o Houston Rockets, e Rafael Hettsheimer, do Bauru. Tiago Splitter, outro jogador da posição, está com uma lesão no quadril e sequer pôde ser convocado. Lucas Bebê também optou pela Summer League.