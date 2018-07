Veja repercussão nas redes sociais do tricampeonato de Bolt nos 100m

Com 9s81 na prova decisiva, Usain Bolt entrou para história ao se tornar o primeiro atleta a ser tricampeão dos 100m rasos, a prova mais nobre dos Jogos Olímpicos. Na metade inicial da prova, parecia que o ouro mudaria de dono mudaria de dono pela primeira vez desde 2008, já que o americano Justin Gatlin arrancara na frente. Mas o raio jamaicano não deixou barato e, na reta final, ainda tirou onda, ao desacelerar e olhar para os lados. Confira a repercussão nas redes sociais do feito histórico do jamaicano.