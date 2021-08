Veja todos os 67 recordes olímpicos que foram batidos nos Jogos de Tóquio

Os Jogos Olímpicos de Tóquio terminaram neste domingo. Durante essas duas semanas, tivemos uma série de momentos memoráveis e recordes quebrados. Na Rio-2016, 65 recordes olímpicos e 19 mundiais foram superados. No Japão, o número foi maior (67), mostrando que os atletas estão evoluindo a cada ciclo olímpico e alcançando padrões antes impensáveis.

Confira abaixo os recordistas-destaque dessa Olimpíada:

Atletismo

Na prova dos 100m rasos feminino, as jamaicanas ocuparam as três posições do pódio, mas Elaine Thompson-Herah foi além e quebrou o recorde olímpico da prova ao marcar 10s61. No salto triplo, a venezuelana Yulimar Rojas fez história ao bater o recorde mundial da modalidade, vigente há 26 anos, um a mais do que sua idade. Sua marca na final foi de 15m67.

A prova dos 1500m trouxe novos recordistas tanto no masculino como no feminino. O dinamarquês Jakob Ingebrigtsen (3m28s32) e a queniana Faith Kipyegon (3m53s11) estabeleceram tempos mais rápidos na decisão e conquistaram o ouro. Teve gente batendo recorde antes mesmo da final, como o americano Ryan Crouser, que nas eliminatórias do arremesso de peso, atingiu a marca de 23m30 e se tornou o recordista da modalidade.

Sydney McLaughlin, dos Estados Unidos, levou dois ouros para casa e bateu seu próprio tempo nos 400m com barreiras, determinando um novo recorde mundial da categoria.

Já o canadense Damian Warner não brincou em serviço e dominou o decatlo masculino, estabelecendo novas marcas olímpicas em três provas: 110m com barreiras (13s46), salto em distância (8m24) e 100m rasos (10s12). No final de todas as competições, ele atingiu 9.018 pontos, o que também é um recorde em uma edição de Olimpíada.

Por fim, o sueco Armand Duplantis, do salto com vara, tentou superar seu recorde mundial de 6m18, mas não superou o sarrafo, apesar de conquistar o ouro. O recorde olímpico de Thiago Braz (6m03), conquistado no Rio, segue intacto.

Outros recordes quebrados no atletismo

Semi-final dos 1500m masculino - Abel Kipsang, do Quênia - 3m31s65

Semifinal 100m com barreiras feminino — Jasmine Camacho-Quinn — 12s26

Final revezamento 4x400m misto — Polônia — 3m09s87

Final 400m com barreiras - Karsten Warholm, da Noruega - 45s94 (recorde mundial)

Yulimar Rojas quebrou o recorde mundial com seu salto de 15.67m, conquistando a medalha de ouro.

Natação

A Austrália foi excepcional nos Jogos de Tóquio, conseguindo sete novos recordes olímpicos. Cinco foram individuais, e dois por equipes. Destaque para Emma McKeon, que marcou tempos inéditos nos 50m (23s81) e 100m livre (51s96). Quem também merece menção é o americano Caeleb Dressel, que estabeleceu três novas marcas individuais. Dominou os 50m (21s07) e 100m livre (47s02), ficando perto de superar os recordes mundiais do brasileiro Cesar Cielo. Nos 100m borboleta, modalidade em que os recordes já eram dele, Dressel terminou a prova em 49s45. O nadador também esteve no grupo do revezamento que venceu os 4x100 medley masculino.

Outros recordes da natação

200m peito feminino — Sul-africana Tatjana Schoenmaker — 2m18s95 (recorde mundial)

200m costas masculino — Russo Evgeny Rylov — 1m53s27

200m borboleta masculino — Húngaro Kristof Milak — 1m51s25

200m borboleta feminino — Chinesa Zhang Yufei — 2m03s86

800 m livre masculino – Ucraniano Mykhailo Romanchuk – 7m41s28

Revezamento 4x200m feminino — China 7m40s33 (recorde mundial)

Revezamento 4x100m medley misto — Grã-Bretanha 3m37s58 (recorde mundial)

Revezamento 4x100m medley masculino — Estados Unidos — 3m26s78 (recorde mundial). As melhores marcas já pertenciam aos americanos.

Canoagem

No esporte em que Isaquias Queiroz levou o ouro na categoria C1 1000 metros (canoa), destacamos cinco recordes olímpicos quebrados. Dois são individuais e três por equipes, todos na velocidade. Lisa Carrington, da Nova Zelândia, terminou a prova do C1 200m (caiaque) em 38s120, e Balint Kopasz, da Hungria, marcou 3m20s643 no C1 1000m (caiaque). Cuba estabeleceu um novo recorde na final masculina do C2 1000m (canoa), com o tempo de 3m24s995. E na canoagem feminina C2 500m, Nova Zelândia (caiaque) e China (canoa) também quebraram recordes antigos.

Ciclismo

Na competição por equipes, quatro recordes foram quebrados. Metade na categoria perseguição e metade na sprint:

Ciclismo masculino por equipes sprint - Holanda 41s369

Ciclismo feminino sprint por equipes - China 31s804 (recorde mundial)

Ciclismo feminino por equipes perseguição - Alemanha 4m04s242 (recorde mundial)

Ciclismo masculino por equipes perseguição - Itália 3m42s032 (recorde mundial)

Novas marcas olímpicas foram estabelecidas em mais quatro esportes: remo, tiro esportivo, levantamento de pesos e tiro com arco. A tendência é que isso siga acontecendo em Paris-2024.

Confira o restante da lista:

Remo

Dupla feminina – Grace Prendergast e Kerri Gowler (Austrália) – 6m47s41 (recorde olímpico)

Skiff duplo masculino – Hugo Boucheron e Matthieu Androdias (França) – 6m00s33 (recorde olímpico)

Quarteto feminino – Austrália – 6m15s37 (recorde olímpico)

Quarteto masculino – Austrália – 5m42s76 (recorde olímpico)

Skiff individual feminino – Emma Twig (Nova Zelândia) – 7m13s97 (recorde olímpico)

Skiff duplo feminino peso leve – Itália – 6m41s36 (recorde mundial)

Skiff duplo masculino peso leve – Irlanda – 6m05s33 (recorde mundial)

Skiff quarteto feminino – China – 6m05s13 (recorde mundial)

Skiff quarteto masculino – Holanda – 5m32s03 (recorde mundial)

Oito mulheres – Romênia – 5m52s99 (recorde mundial)

Skiff individual masculino – Stefanus Sntouskos (Grécia) – 6m40s45 (recorde olímpico)

Tiro esportivo

Rifle 10 m feminino – Qian Yang (China) – 251.8 pontos (recorde olímpico)

Pistola 10 m masculino – Javad Foroughi (Irã) – 244.8 pontos (recorde olímpico)

Pistola 10 m feminino – Vitalina Batsarashkina (Comitê Olímpico Russo) – 240.3 (recorde olímpico)

Rifle 10 m masculino – William Shaner (WEUA) – 251.6 pontos (recorde olímpico)

Skeet feminino – Amber English (EUA) – 56 pontos (recorde olímpico)

Skeet masculino – Vincent Hancock (EUA) – 59 pontos (recorde olímpico)

Trap feminino – Zuzana Stefecekova (Eslováquia) – 43 pontos (recorde olímpico)

Trap masculino – Jiri Liptack e David Kostelecky (ambos da República Tcheca) – 43 pontos (recorde olímpico)

Pistola 25 m feminino – Vitalina Batsarashkina (Comitê Olímpico Russo) e Minjung Kim (Coreia do Sul) – 38 pontos (recorde olímpico)

Rifle 50 m feminino – Nina Christen (Suíça) – 463.9 pontos (recorde olímpico)

Rifle 50 m 3 posições masculino – Changhong Zhang (China) – 466 pontos (recorde mundial)

Levantamento de pesos

49 kg feminino – Zhihui Hou (China) – 116 (recorde olímpico)

61 kg masculino – Fabin Li (China) – 313 – (recorde olímpico)

67 kg masculino – Lijun Chen (China) – 332 (recorde olímpico)

55 kg feminino – Hidilyn Diaz (Filipinas) – 224 (recorde olímpico)

59 kg feminino – Hsing-Chun Kuo (Taipé) – 236 (recorde olímpico)

73 kg masculino – Zhiyong Shi (China) – 364 (recorde mundial)

81 kg masculino – Xiaojun Lyu (China) – 374 (recorde olímpico)

96 kg masculino – Fares Ibrahim E H Elback (Qatar) – 402 (recorde olímpico)

+87kg feminino – Wenwen Li (China) – 320 (recorde olímpico)

109 kg masculino – Akbar Djuraev (Uzbequistão) – 430 (recorde olímpico)

+109 kg masculino – Lasha Talakhadze (Geórgia) – 488 (recorde mundial)

Tiro com arco