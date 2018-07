Vela chama Scheidt, Bimba e Martine Grael para o Pan de Toronto

A Confederação Brasileira de Vela (CBVela) anunciou, nesta segunda-feira, a delegação que vai representar o País no iatismo nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho. Os principais nomes da equipe são o veterano Robert Scheidt, da classe Laser, e as notavas Martine Grael e Kahena Kunze, campeãs mundiais de 49er FX, que estreiam no Pan.

O programa pan-americano tem dez classes, sendo somente cinco delas olímpicas. Assim, cinco das classes olímpicas não serão disputadas em Toronto: 470 Masculina e Feminina, 49er, Nacra17 e Finn. Isso deixa de fora da delegação que vai ao Canadá nomes como Jorge Zarif, Fernanda Oliveira e Ana Barbachan.

Na Laser, Robert Scheidt volta ao Pan depois de ficar fora da edição de 2011, em Guadalajara (México). Em Toronto, vai buscar sua quinta medalha pan-americana, a quarta de ouro. Ricardo Winicki, o Bimba, tem o mesmo currículo e briga pelo tetracampeonato seguido na RS:X Masculina. Entre as mulheres, Patrícia Freitas quer o bi. Ela e Bimba já estão convocados para os Jogos do Rio.

A Laser Radial tem disputa acirrada entre quatro brasileiras pela convocação olímpica. Para o Pan, foi chamada Fernanda Decnop, de 27 anos, apenas a 42.ª colocada do ranking mundial. Ainda assim, é a melhor do País.

Já a classe 49er FX, que estreia nos Jogos Olímpicos no Rio, também será disputada pela primeira vez em uma edição de Jogos Pan-Americanos. Favoritas ao ouro em 2016, Martine Grael e Kahena Kunze foram convocadas e vão a Toronto.

As demais classes no Pan são a Lightning (mista), a Sunfish, a Snipe e a Hobie Cat 16, todas abertas para homem e mulheres. Nelas, o destaque é Claudio Biekarck, que vai ao Pan seguidamente desde 1975 e é dono de oito medalhas.