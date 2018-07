Veleiro que participaria da Regata Santos-Rio naufraga em Ilhabela

O veleiro Zing 3, que participaria da tradicional Regata Santos-Rio neste sábado (24), naufragou na manhã desta sexta-feira (23) a cerca de 30 milhas náuticas da Ilha de Vitória, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Considerado um dos veleiros mais rápidos do Brasil, a embarcação foi a pique com quatro tripulantes, que foram resgatados por um navio de bandeira chinesa que navegava pelas imediações do acidente. Eles levariam o barco para Santos para a largada da regata.

Assim que o veleiro naufragou, a tripulação conseguiu se salvar em um bote. Momentos antes, os velejadores haviam enviado um pedido de socorro para a Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro, que acionou sua unidade mais próxima, localizada em São Sebastião, a Delegacia da Capitania dos Portos.

O delegado da unidade, capitão-de-fragata Marcelo de Oliveira Sá, informou que irá instaurar um inquérito para investigar as causas do naufrágio. Os tripulantes, que já retornaram para a cidade de Itacuruçá, no litoral do Rio de Janeiro, serão intimados a prestar depoimento para explicar o que ocasionou o naufrágio do veleiro, um dos mais modernos em operação na costa brasileira.

Mesmo antes do início da regata neste sábado, as condições de vento danificaram alguns veleiros que foram para o mar para os últimos ajustes, em Santos. O medalhista olímpico Torben Grael viu o mastro de seu veleiro Magia partir-se ao meio e está fora da regata, assim como o Miragem, que teve suas velas rasgadas pelos ventos.