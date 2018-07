Velejadoras Fernanda Oliveira e Ana Barbachan ficam em 8º lugar na classe 470

As velejadoras brasileiras Fernanda Oliveira e Ana Barbachan terminaram, nesta quinta-feira, em quarto lugar na medal race da classe 470 nos Jogos Olímpicos do Rio, resultado que as levou a ficar em oitavo lugar geral na competição, com 76 pontos perdidos.

As britânicas Hannah Mills e Saskia Clark, apenas as oitavas colocadas na medal race, ficaram com a medalha de ouro, que já havia sido assegurada antes mesmo da realização da regata decisiva. As neozelandesas Jo Aleh e Polly Powrie, as terceiras melhores da regata decisiva, conquistaram a prata. Já as francesas Camille Lecointre e Hélène Defrance completaram o pódio, em terceiro lugar.

Fernanda, medalha de bronze nos Jogos de Pequim, em 2008, e Ana não tinham chances de ganhar medalha nessa última prova da classe 470 na Olimpíada, pois chegaram para a regata com uma desvantagem de 19 pontos para as terceiras colocadas - só era possível tirar 18.

CROATAS LEVAM OURO

Após chegarem com vantagem bastante confortável para a medal race, os croatas Sime Fantela e Igor Marinec conseguiram sustentá-la e faturaram o ouro na versão masculina da classe 470, depois de fecharem a disputa decisiva em oitavo lugar.

A disputa pela prata ficou, curiosamente, entre as duplas de pior desempenho na medal race. Em nono lugar, os australianos Mathew Belcher e Will Ryan garantiram a segunda posição. Já os gregos Panagiotis Mantis e Pavlos Kagialas foram os últimos e tiveram que se contentar com o bronze.

Os brasileiros Henrique Haddad e Bruno Bethlem não conseguiram a classificação para a medal race e fecharam precocemente a participação na Olimpíada, em 23º lugar.

PARTICIPE