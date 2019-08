Venda de ingressos para Olimpíada de Tóquio começa nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira, às 10h, a venda oficial de ingressos para os brasileiros que pretendem ir ao Japão para assistir aos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Serão mais de 20 mil bilhetes para todas as cerimônias e modalidades. O Estado preparou um guia para o torcedor. Tire as suas dúvidas abaixo.

Quando serão disputados os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020?

A cerimônia de abertura será no dia 24 de julho. A festa de encerramento está agendada para 9 de agosto.

Onde comprar ingressos?

A compra deverá ser efetuada no site https://match-hospitality.com/tokyo2020/brasil/pt/home/

Há restrição no número de ingressos?

Será estipulado o limite máximo de compra de 30 ingressos por pessoa, observado os seguintes requisitos por sessão: 2 ingressos para a cerimônia de abertura e/ou encerramento, 4 ingressos para as sessões com entrega de medalhas e 6 para as demais sessões.

Em qual moeda serão vendidos os ingressos?

A moeda de venda é o iene japonês.

Quais são as sessões e horários das competições?

O calendário encontra-se disponível para consulta no site do Comitê Organizador de Tóquio-2020 (https://tokyo2020.org/en/games/ticket/).

Como o torcedor deve efetuar a compra?

As compras poderão ser feitas com os cartões de crédito autorizados pela MATCH Hospitality AG, sendo VISA o cartão oficial para os Jogos. O cartão deverá ter a funcionalidade de segurança 3-D ativa, limite disponível e estar habilitado para compra no exterior.

Quantos ingressos serão vendidos ao público em geral?

O Comite Organizador informou que disponibilizará 8,8 milhões de entradas.

Além de Tóquio, quais são as cidades do Japão que receberão provas dos Jogos Olímpicos?

Yokohama (beisebol, softbol e futebol)

Enoshima (vela)

Izu (ciclismo)

Fukushima (beisebol e softbol)

Sapporo (futebol)

Miyagi (futebol)

Kashima (futebol)

Saitama (futebol)

Asaka (Tiro)

Tsurigasaki (surfe)

Chiba (taekwondo e esgrima)

Qualquer pessoa pode comprar ingresso?

O Comitê Organizador informa que pode exigir a comprovação da residência no Brasil para vender os ingressos.

Além de ingressos serão vendidos pacotes turísticos?

Interessados em viajar ao Japão também poderão comprar pacotes turísticos, acomodações ou transporte - individuais ou corporativos - dos subdistribuidores oficiais da MATCH Hospitality AG. Detalhes, no entanto, serão anunciados em breve.

Restando pouco menos de um ano para o início do evento, metade das instalações já está concluída. Serão utilizados 43 espaços, sendo 8 novos e permanentes, 25 já existentes e dez temporários.

No mês passado, por exemplo, o Kasai Canoe Slalom Center foi oficialmente inaugurado. O local vai sediar as competições de canoagem slalom, e foi construído pelo Governo Metropolitano de Tóquio. É o primeiro curso de canoagem de slalom construído no Japão.

O Estádio Olímpico está 90% completo e programado para terminar em novembro. A arena sediará as cerimônias de abertura e encerramento, além de disputas de futebol e atletismo. O estádio foi usado como principal espaço dos Jogos de Tóquio de 1964 e está sendo reconstruído para a Olimpíada de 2020.