Vice-campeão mundial, Japão não irá ao Rio no futebol feminino

Atual vice-campeã mundial e medalhista de prata na Olimpíada de Londres, em 2012, a seleção feminina de futebol do Japão não irá aos Jogos do Rio-2016. O país acabou sendo eliminado no Pré-Olímpico asiático da modalidade depois de uma vitória da China sobre a Coreia do Sul, por 1 a 0, conquistada nesta segunda-feira, que encerrou as chances matemáticas de as japonesas lutarem por uma vaga na Olimpíada.

O triunfo levou a China aos dez pontos no qualificatório olímpico e assegurou a classificação do país aos Jogos no futebol feminino. Já a outra vaga desta seletiva ficou com a Austrália, que soma nove pontos e, embora seja da Oceania, é um país filiado à Confederação Asiática de Futebol.

Para o Japão, a decepção foi ainda maior pelo fato de o Pré-Olímpico estar sendo realizado na cidade japonesa de Osaka. O país conseguiu somar apenas quatro pontos em quatro jogos e tem apenas mais uma partida a disputar. Ou seja, no máximo poderia chegar a sete pontos. A Coreia do Sul, que tem dois pontos no qualificatório, também foi eliminada com a derrota sofrida para as chinesas.

Nesta segunda, o Japão fez o seu dever de casa ao golear o Vietnã por 6 a 1. Entretanto, acabou pagando um preço alto pelas derrotas sofridas contra Austrália (3 a 1) e China (2 a 1), assim como apenas empatou com a Coreia do Sul (1 a 1).

O Japão, assim, não poderá defender a condição de potência de futebol feminino, status que começou a construir de forma mais sólida em 2011, quando surpreendeu ao conquistar o título da Copa do Mundo ao bater a poderosa seleção norte-americana na final, na Alemanha. No ano seguinte, o país foi vice-campeão olímpico nos Jogos de Londres e vice-campeão mundial em 2015, no Canadá, onde foi derrotado pelos Estados Unidos na decisão. Para completar, as japonesas faturaram a Copa da Ásia em 2014, feito inédito para a nação no futebol feminino.

Com as classificações de China e Austrália, agora falta apenas uma seleção a ser definida na disputa do futebol feminino dos Jogos do Rio. Essa vaga está sendo disputada em um segundo Pré-Olímpico Europeu que conta com a participação de Suécia, Noruega, Holanda e Suíça. As outras seleções já garantidas são Brasil (país-sede), África do Sul e Zimbábue (África), Canadá e Estados Unidos (América do Norte), Colômbia (América do Sul), Nova Zelândia (Oceania), Alemanha e França (classificadas na disputa do primeiro Pré-Olímpico Europeu).