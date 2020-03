Vice-presidente do Comitê Olímpico do Japão revela estar com coronavírus

Um dos vice-presidentes do Comitê Olímpico do Japão, Kozo Tashima anunciou nesta terça-feira ter dado positivo para o novo coronavírus, aumentando a preocupação com o surto da doença e as dúvidas sobre a realização dos Jogos de Tóquio, agendados entre 24 de julho e 9 de agosto. "Hoje meu resultado do teste do novo coronavírus deu positivo", infomou Tashima em comunicado oficial.

Tashima, de 62 anos, assegurou que o seu estado de saúde não é grave. Ele está no grupo de risco embora esteja abaixo dos 70 anos. "Tenho febre. Exames mostraram sintomas de pneumonia, mas estou bem. Me concentrarei no tratamento que os médicos me passaram", acrescentou.

O dirigente também é o presidente da Associação Japonesa de Futebol. Ele explicou ter viajado para a Europa recentemente, onde participou de reuniões com membros da Uefa em Amsterdã, além de ter ido aos Estados Unidos, no período de 28 de fevereiro a 8 de março. A Europa é hoje o epicentro da doença. "Em Amsterdã e na Europa, no começo de março, o nível de nervosismo sobre o novo coronavírus não era o mesmo que agora. Todos se abraçavam, apertavam as mãos e se beijavam", disse Tashima.

Início do revezamento sem público

No mesmo dia em que um dos dirigentes mais importantes do esporte japonês anunciou estar com o coronavírus, os organizadores da Olimpíada de Tóquio comunicaram mais uma redução no revezamento da tocha olímpica dentro do país. O início do revezamento no Japão está agendado para 26 de março, na região de Fukushima. Ele ocorrerá, no entanto, sem a presença de público, "para evitar a propagação das infecções", como explicou o diretor executivo do Comitê Organizador de Tóquio-2020, Toshiro Muto.

Na Grécia, na cerimônia de acendimento da tocha, o público também não teve acesso, assim como foi cancelada a corrida com o artefato pelas ruas da cidade.