Vice-presidente dos EUA pede desculpas por ausência de Obama em encontro olímpico O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apareceu nesta sexta-feira durante a assembleia geral da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais (ANOC), em Washington, e pediu desculpas pela gafe cometida pelo governo norte-americano na véspera. É de praxe que o presidente do país que recebe o evento faça o discurso de abertura do congresso, mas ninguém do governo Obama apareceu para cumprir esse papel na quinta-feira.