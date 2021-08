Vinícius Rodrigues fica um centésimo de segundo atrás de russo e leva prata na Paralimpíada

Foi apenas na foto na linha de chegada que Vinícius Rodrigues ficou com a medalha de prata nos 100m rasos da classe T63 (para atletas amputados acima do joelho que usam prótese ou que tem dificuldade motoras em uma das pernas) da Paralimpíada de Tóquio. O brasileiro correu bem, mas acabou ficando atrás do russo Anton Prokhorov.

Vinícius fez uma prova como é costumeira para ele: depois de uma largada ruim, arrancou na metade final da prova e fez o tempo de 12:05s. Prokhorov, que largou melhor mas viu o brasileiro se aproximar, quebrou o recorde paralímpico com a marca de 12:04s. O bronze ficou o alemão Leon Schaeffer, que completou a prova em 12:22s.

Vinícius Rodrigues teve que amputar a perna em 2015, quando tinha 19 anos, por conta de um acidente de moto. Então, se mudou para São Paulo para fazer a recuperação e começou então a praticar esportes paralímpicos, tendo praticado também o vôlei sentado, além do atletismo.

Desde então, a carreira de Vinícius cresceu e o brasileiro se tornou campeão parapan-americano, campeão mundial e, agora, vice-campeão paralímpico. Mas o velocista já se prepara para os próximos Jogos. "Eu queria ter quatro Olimpíadas no curriculo, mas como não deu no Rio, agora eu planejo fazer 2020, 24 e 2028 no pico", afirmou ao portal R7 antes dos Jogos de Tóquio.