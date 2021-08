Viral no início dos Jogos de Tóquio, jornalista poliglota encerra cobertura em 6 idiomas

O jornalista Philip Crowther divulgou vídeo no twitter onde aparece encerrando a cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio em seis idiomas: português, inglês, francês, luxemburguês, espanhol e alemão. O poliglota viralizou no início do ciclo olímpico justamente pelo mesmo feito.

Natural de Luxemburgo, o repórter é afiliado da Associated Press e produz conteúdo para diferentes emissoras ao redor do mundo. Aos 40 anos, Crowther trabalha também nos Estados Unidos como correspondente internacional na Casa Branca.

No twitter, o jornalista disse que foi um privilégio cobrir os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas que sentiu um pouco de frustração por conta das rígidas restrições contra a covid-19. "Imagine como foi triste para o povo do Japão que, ao contrário de mim, não teve permissão para ver nenhum dos eventos que ajudou a financiar", lamentou.

The #Tokyo2020 closing ceremony in six acts and in this order: Portuguese, English, French, Luxembourgish, Spanish, and German. pic.twitter.com/xWKHmv3TPy — Philip Crowther (@PhilipinDC) August 8, 2021

Ao longo do trabalho da cobertura, Crowther compartilhou diversos cliques e opiniões sobre os fatos que se sucederam. Aos mais de 48 mil seguidores na rede do passarinho, o jornalista informou sobre a previsão do tempo, mostrou o reforço policial nos estádios e ainda deu tempo de comentar sobre a saída do jogador Lionel Messi do Barcelona.