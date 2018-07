Almanaque Olímpico: Você se lembra dos boicotes aos Jogos?

Em 1980, o bloco liderado pelos Estados Unidos boicotou a Olimpíada em Moscou, em retaliação à invasão do Afeganistão pela União Soviética. Mais de 60 países se recusaram a competir. Quatro anos depois, os soviéticos deram o troco e, com exceção da Romênia, convenceram todos os seus aliados a não irem a Los Angeles. Com a Guerra Fria perto do fim, só a Coreia do Norte boicotou os Jogos em 1988, em Seoul, na Coreia do Sul. Desde então, nunca mais um boicote se efetivou em Jogos Olímpicos.

Houve quem cobrasse ações desse tipo por conta do trabalho escravo na China, ou das leis anti-gays na Rússia, mas as ideias nunca chegaram a ser seriamente discutidas pelas autoridades esportivas.

