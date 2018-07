Vôlei do Rio-2016 já tem 7 classificados e aguarda Pré-Olímpicos Camarões é a sétima equipe classificada para disputar a chave feminina de vôlei nos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Jogando em casa, as camaronesas venceram o Quênia na decisão do Pré-Olímpico Africano e carimbaram o passaporte para a primeira participação delas no vôlei dos Jogos.