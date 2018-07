Vôlei é o preferido do torcedor que busca ingressos para 2016

Já estão esgotados os ingressos para as cerimônias de abertura e encerramento, triatlo, maratona aquática e nado sincronizado para os Jogos Olímpicos. Em todos os outros esportes há partidas, etapas ou sessões esgotadas. Nesta terça-feira, o resultado do segundo sorteio foi divulgado por e-mail para os torcedores que fizeram o pedido.

Na liderança das modalidades está o vôlei, seguido pelo vôlei de praia. O interesse do brasileiro, no caso, é pela grande chance de medalhas. “O vôlei hoje é um esporte muito popular dentro e fora do Brasil. A procura de ingressos para os Jogos do Rio é um exemplo disso. Teremos que lidar com pressão e expectativa, mas isso faz parte e não podia ser diferente”, explicou José Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina. Depois vem, pela ordem, basquete, futebol e atletismo.

As duas primeiras etapas de pedidos de ingressos para a Olimpíada do Rio já terminaram, mas ainda será possível comprar bilhetes para as provas. O Comitê Rio-2016 começará a venda direta de entradas no site (www.rio2016.com/ingressos) a partir de outubro, mas ainda não é possível estimar totalmente nem valores nem as modalidades que terão lugares disponíveis na competição do ano que vem.

Os organizadores dos Jogos devem colocar à venda uma carga nova de ingressos, além das entradas que forem devolvidas na segunda fase de sorteio. O interessado terá de fazer seu cadastro no site da entidade. O pagamento deverá ser feito à vista, por meio de cartão de débito, diferentemente do processo do início das vendas, quando era possível usar cartão de crédito com valor parcelado. A compra será por ordem de pedido. Quem já foi contemplado, poderá comprar outros ingressos.

O torcedor também definirá como vai preferir receber seu ingresso. É possível pedir por Sedex, com acréscimo de R$ 12 à fatura. O tíquete será entregue customizado com figuras comemorativas. Ele deve chegar ao comprador em maio de 2016. Também será possível retirar a entrada convencional nas bilheterias a partir do mês seguinte.

Após a fase de venda direta na internet, as entradas restantes poderão ser compradas e retiradas pessoalmente em bilheterias localizadas perto das áreas de competição no Rio de Janeiro (Barra da Tijuca, Copacabana, Maracanã e Complexo de Deodoro) e nas outras cidades-sede do futebol (Salvador, Manaus, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte). Apenas nesse momento será aceito o pagamento em dinheiro.