Vôlei masculino consegue virada sobre a Argentina e vence a segunda nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A seleção brasileira masculina de vôlei teve que mostrar garra e superação nesta segunda-feira para vencer pela segunda vez nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Depois de perder os dois primeiros sets, o time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto reagiu e mostrou força para derrotar de virada a Argentina por 3 a 2 - com parciais 19/25, 21/25, 25/16, 25/21 e 16/14 -, na Ariake Arena, pelo Grupo B.

"Acho que o time demorou um pouquinho a acordar, igual ao jogo passado", disse o central Lucão, em entrevista à TV Globo, logo após a partida, lembrando que o Brasil começou mal também contra a Tunísia na rodada de estreia, no último sábado.

O maior pontuar da partida foi o argentino Bruno Lima, com 26 pontos. Pelo Brasil foi o cubano naturalizado Yoandy Leal, com 16. O ponteiro começou mal, com muitos erros no ataque e chegou a ser substituído, como na estreia, por Douglas Santos no segundo set. Mas foi importante na reta final ao acertar saques e ataques.