Voluntários podem se inscrever para Rio 2016 até sábado

Os interessados em trabalhar como voluntário nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, poderão se inscrever até o próximo sábado, 15 de novembro. Cerca de 70 mil pessoas serão selecionadas para as 500 mil funções disponíveis na organização da competição.

Aproximadamente, 45 mil selecionados trabalharão na Olimpíadas e 25 mil na Paralimpíada. As funções variam entre atendimento público, esportes, imprensa e comunicação, apoio operacional, produção de cerimônias, protocolo e idiomas, serviços de saúde, tecnologia e transportes. Ao se inscrever, o candidato pode indicar suas áreas de afinidade, mas experiência não é um pré-requisito nesse caso, com exceção da área da saúde, que exige profissionais com formação completa até janeiro de 2016.

Os voluntários terão também funções inusitadas, como auxiliar no tratamento dos cavalos da competição, costurar as siglas dos países nos quimonos dos judocas e realizar a coleta de sangue para o antidoping. O Comitê Olímpico procura também por fluentes em 40 idiomas diferentes.

Segundo Carlos Arthur Nuzman, presidente do COB, o programa de voluntariado terá a cara do povo brasileiro. "O Programa de Voluntários dos Jogos Rio 2016 vai refletir a diversidade brasileira, de talentos, culturas, idades e interesses". Ao todo, em todas as dez edições do evento, 500 mil pessoas prestaram o serviço. "Toda essa riqueza vai se somar também a outras milhares de pessoas que virão ao Brasil em prol de um objetivo maior, que é contribuir para realizarmos o maior evento multiesportivo do mundo com excelência, paixão e alegria, pela primeira vez no Brasil", completou.

Além da experiência, os voluntários levarão mais bagagem na volta para casa. Antes do início do evento, eles irão receber um curso online de inglês com duração de um ano, além de treinamentos específicos para as funções.

SERVIÇO

Inscrição para o Programa de Voluntários dos Jogos Rio 2016

http://www.rio2016.com/voluntarios/

Até 15/11 (sábado)