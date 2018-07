Westbrook segue Chris Paul e Curry e também decide não vir ao Rio

Fator de desequilíbrio para os Dream Team, a armação está se tornando um problema para o técnico Mike Krzyzewski, o Coach K, montar a seleção norte-americana para os Jogos Olímpicos do Rio. Depois de Chris Paul e Stephen Curry, nesta sexta-feira o armador Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder, também anunciou que não disputará a Olimpíada.

"Após conversar com a minha família, eu decidi não participar da Olimpíada deste ano. Essa não foi uma decisão fácil, uma vez que representar meu país no Mundial de 2010 e na Olimpíada de 2012 foram momentos altos da carreira para mim. Eu tenho expectativa de receber novas oportunidades na seleção dos EUA", disse o jogador, em breve comunicado.

Westbrook fez temporada brilhante pelo Oklahoma City Thunder na NBA, com média de 23,5 pontos, 7,8 rebotes e 10,8 assistências na temporada regular e 21,8 pontos, 6,9 rebotes e 11 assistências nos playoffs.

Não à toa, foi escolhido para a seleção ideal da NBA. Recebeu 120 votos de 129 possíveis, sendo menos votado apenas que Stephen Curry (129) e LeBron James (125). Dos três, só James ainda não anunciou sua desistência de jogar a Olimpíada - também não disse que virá ao Rio.

O Coach K terá problemas porque Chris Paul, do Los Angeles Clippers, que recebeu oito dos votos restantes para a posição, também anunciou que não disputará a Olimpíada. Assim como Westbrook e Curry, não está lesionado. Diferente da situação de John Wall (Washington Wizards), que precisou operar.

Para a armação, o treinador ainda conta com Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, escolhido como o quarto melhor armador da NBA na temporada, e com Kyrie Irving, do Cleveland Cavaliers, que brilhou no terceiro jogo da final, na última quarta-feira. Uma opção menos provável é Mike Conley, do Memphis Grizzlies.

Outros dois desfalques para os EUA na Olimpíada são os ala-pivôs Blake Griffin (Los Angeles Clippers) e Anthony Davis (New Orleans Pelicans), ambos machucados.