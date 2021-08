Xodó da vovó: campeão olímpico, Tom Daley viraliza com tricô nas arquibancadas de Tóquio

Ouro nos saltos ornamentais dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Tom Daley chamou atenção também fora das provas. O atleta britânico está viralizando por conta do hobby de tricotar. Em um dos virais, o rapaz estava tricotando nas arquibancadas nada mais nada menos do que uma bolsa para guardar a requisitada medalha de ouro olímpica.

O jovem de 27 anos mantém um perfil no instagram exclusivo para as peças que faz. A página já está próxima de chegar aos 700 mil seguidores. Muitos desses aportaram na conta do "xodó da vovó", como tem sido chamado, durante a competição no Japão. Na disputa, Daley chegou ao topo do pódio com saltos na plataforma de 10 metros junto do parceiro Matty Lee.

Enquanto não está competindo, o atleta do time britânico prestigia as competidoras da seleção britânica no Centro Aquático com seu bom tricô. Recentemente o perfil oficial dos Jogos no Japão brincou com a situação e pediu à organização dos Jogos Olímpicos de Paris, previsto para 2024, incluir a categoria na próxima competição. "Tricotar é como eu encontro a minha calma, meu foco, Eu sou obcecado", respondeu ao perfil oficial dos Jogos Olímpicos.

Daley estreou nas competições olímpicas de Pequim, em 2008. À época, foi o mais jovem a participar do torneio em décadas. O medalhista é tricampeão mundial e deve disputar, ainda nesta edição dos jogos, na categoria individual. Ícone na comunidade, Baley é LGBT, casado com o cineasta Dustin Lance Black, com quem tem uma vida discreta, e tem um filho.