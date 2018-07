Yane Marques decepciona e termina apenas em 23º no pentatlo moderno

Yane Marques fez o Brasil conhecer o pentatlo moderno. Medalhista de bronze em Londres-2012, atraiu um grande público para o Estádio de Deodoro, nesta sexta-feira, mas não repetiu o resultado de quatro anos atrás. Competindo mal durante todas as quatro etapas da competição, terminou apenas no 23º lugar. O ouro foi para a australiana Chloe Esposito, que tirou uma diferença de 45s para as primeiras colocadas na prova combinada de tiro e corrida. A francesa Elodie Clouvel ficou com a medalha de prata e a polonesa Oktawia Nowacka, com o bronze.

O evento todo foi ruim para Yane Marques, a começar pela primeira parte da prova de esgrima, na quinta, quando a brasileira foi só a 21ª colocada. Nesta sexta, ela ainda perdeu mais duas posições na chamada prova bônus, ficando em 23º. Antes, abriu a natação com o nono lugar, um resultado ruim para quem tem a prova de 200 metros livre exatamente como sua especialidade. Yane deveria sair na frente das rivais na piscina, mas não conseguiu.

Nos saltos, Yane foi sorteada para montar Harry Potter, mas o cavalo com nome de personagem da literatura juvenil não ajudou. Não chegou a eliminar a brasileira, como aconteceu com a alemã Lena Schoneborn, campeã olímpica em Pequim-2008, e a lituana Laura Asadauskaite, ouro em Londres-2012, as duas favoritas da prova.

Yane foi só 17ª colocada no hipismo e chegou exatamente nessa colocação para a prova combinada de tiro e corrida. Largou 1min07s atrás da primeira colocada, precisando tirar uma distância de 38s para a terceira colocada e tentar brigar pelo bronze.

Na primeira sessão de tiros, porém, já foi mal, demorando a acertar os cinco tiros. Após os primeiros 800 metros, ela já estava 1min13s50 atrás da líder. A prova combinada tem três pares de tiro e corrida. Yane não conseguiu em nenhum momento se aproximar das líderes, terminando apenas em 27º no combinado e 23º no total.

