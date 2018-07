Yane Marques não começa bem o dia no pentatlo e é nona colocada na natação

Yane Marques não começou bem nos eventos desta sexta-feira do pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos do Rio. A pernambucana, bronze em Londres, há quatro anos, fez apenas o nono melhor tempo na prova de natação, disputada na piscina do Parque Olímpico de Deodoro.

A brasileira completou os 200 metros livre com o tempo de 2min14s30, pouco para quem tem a natação como prova mais forte no pentatlo. Como comparação, em Londres, ela marcou 2min12s39.

A competição continua agora na rodada bônus da esgrima, já no Estádio de Deodoro. Yane Marques ficou no 21.º lugar na classificatória disputada na quinta-feira, também um resultado ruim para quem pleiteia brigar pelo pódio.

Pelo formato de disputa, na pior das hipóteses ela perde uma posição na prova. Se vencer o primeiro confronto, ela enfrenta a 20.ª colocada. Se ganhar, rouba seu posto e encara a 19.ª. Isso até perder e estacionar numa posição final.

Depois da esgrima, a prova de hipismo está programa para começar às 15h30. O pódio será definido na disputa combinada de tiro e corrida, a partir das 18 horas. Essas últimas provas serão todas no Estádio de Deodoro.

PARTICIPE