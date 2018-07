Yane não vai bem na esgrima e termina primeiro dia do pentatlo em 21.ª

Bronze nos Jogos de Londres, em 2012, e esperança de medalha para o Brasil, Yane Marques não começou bem a disputa do pentatlo moderno. No primeiro dia da modalidade na Olimpíada do Rio, a atleta decepcionou na disputa da esgrima e terminou a quinta-feira somente na 21.ª colocação.

Porta-bandeira da delegação brasileira na cerimônia de abertura dos Jogos, Yane teve um desempenho abaixo do esperado nesta quinta. Em 35 combates, venceu somente 16 e perdeu 19, retrospecto que lhe deixou com 196 pontos na 21.ª posição, com o mesmo número de pontos de outras três rivais, mas com vantagem no confronto direto.

Em 2012, quando subiu ao pódio no terceiro lugar, Yane havia encerrado a disputa da esgrima na sexta colocação. Agora, ela tentará melhorar sua posição na tabela na rodada bônus da modalidade, que acontece nesta sexta-feira.

A sexta, aliás, marcará o fim da disputa do pentatlo moderno. A partir do meio-dia, as atletas entram na piscina para a natação. Por volta das 14h, acontecerá a rodada bônus da esgrima, com o hipismo marcado para as 15h30. O evento combinado de corrida e tiro acontecerá às 18 horas.

Neste primeiro dia, quem terminou na frente foi a polonesa Oktawia Nowacka, que venceu 27 das 35 disputas na esgrima e somou 262 pontos. Com 24 triunfos e 244 pontos, a alemã Lena Schoneborn é a segunda colocada. A terceira posição é da canadense Melanie McCann, com 238 pontos e 23 vitórias.

