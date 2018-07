Yane vai à final do Mundial e será única brasileira no pentatlo no Rio-2016

Para assegurarem uma segunda vaga para o Brasil no Rio-2016, Larissa e Priscila precisavam ficar entre as três primeiras do Mundial ou as oito primeiras do ranking mundial. Nesta quarta, entretanto, Larissa foi a pior do Grupo A na fase de classificação em Moscou e Priscila a terceira pior do Grupo B.

Como terminaram a competição respectivamente no 66.º e no 69.º lugares, não vão fechar a corrida olímpica entre as melhores do ranking mundial. Atualmente Larissa é 56.ª e Priscila a 73.ª.

Yane garantiu a vaga olímpica por duas vias: com o bronze no Mundial do ano passado e o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, também no ano passado. Nesta quarta, ela fez só o 23.º melhor resultado da fase de classificação, o suficiente para colocá-la na final de sexta-feira entre as 36 melhores do mundo. Em 2012, antes do bronze olímpico, ela foi sexta no Mundial.