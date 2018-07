Zanardi conquista mais um ouro na Paralimpíada e faz história

O italiano Alessandro Zanardi conquistou nesta sexta-feira mais uma medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Junto com a equipe italiana, ele subiu no lugar mais alto do pódio na prova de revezamento misto por equipes na classe H2-5 do ciclismo de estrada. Vittorio Podesta e Luca Mazzone também integraram o time da Itália. Com o resultado, Zanardi colocou seu nome entre os maiores ciclistas da história das Paralimpíadas.

Correndo pelas ruas do Pontal com suas bicicletas adaptadas, movidas com os braços, o trio italiano venceu com o tempo de 32min34s, com ampla vantagem sobre o time norte-americano, que completou o trecho em 33min21s. A Bélgica faturou a medalha de bronze, com o tempo de 34min02.

Foi a sexta medalha paralímpica conquistada pelo ex-piloto das Fórmulas 1 e Indy, a terceira somente no Rio de Janeiro. Em solo brasileiro, venceu a prova de ciclismo de estrada contrarrelógio na classe H5 e faturou a prata na prova de estrada da mesma classe. Ao todo, tem quatro medalhas de ouro e duas de prata na carreira.

Com estes resultados, Zanardi só fica atrás do australiano Christopher Scott na história do ciclismo paralímpico. Já aposentado, Scott tem dez medalhas, conquistadas entre os Jogos de Atlanta-1996 e Pequim-2008, sendo seis delas douradas.