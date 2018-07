Zanetti estrela vídeo em argolas montadas no Pão de Açúcar; assista

O principal ginasta do Brasil, Arthur Zanetti, viveu uma emoção diferente num aparelho em que está acostumado a tirar as notas mais altas em torneios pelo mundo. O campeão olímpico gravou um vídeo no Rio de Janeiro em que está 'fazendo o seu trabalho' nas argolas, sua especialidade, tendo como cenário de fundo um dos cartões-postais mais vistos do mundo e símbolo do País nos Jogos Olímpicos de 2016, o Pão de Açúcar.

Zanetti está de malas prontas para o Mundial de Glasgow, a mais importante competição antes dos Jogos. O time brasileiro tenta as primieiras vagas para a Olimpíada.

O evento no Rio faz parte de uma promoção de uma marca esportiva que apoia o atleta. As argolas foram levadas para o topo do Pão de Açúcar. Tudo aconteceu antes de o sol nascer, o que deu um ar muito interessante para as filmagens. Zanetti gravou durante quatro horas. Tudo deu certo e o resultado pode ser visto num vídeo de 1min24s.