Zé Roberto elogia atuação da Sérvia, mas aponta deficiências da seleção de vôlei

"A Sérvia jogou muito bem. Nós precisamos melhorar o nosso saque e o bloqueio. A Mihajlovic e a Boskovic tiveram pontuações muito altas e as sérvias fizeram uma partida melhor do que a nossa", ressaltou o comandante, em declarações reproduzidas pelo site oficial da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

A capitã Fabiana, por sua vez, seguiu a mesma linha de discurso do técnico e reconheceu que o Brasil precisa melhorar seu desempenho já a partir do duelo contra a Bélgica, na próxima madrugada, às 3h30 (horário de Brasília), novamente na China. Será o quinto jogo da seleção comandada por Zé Roberto neste Grand Prix, no qual anteriormente acumulou três triunfos em três partidas.

"Primeiro tenho que parabenizar a Sérvia pela atuação no jogo de hoje. Nós começamos bem, mas ao longo da partida cometemos muitos erros e não mantivemos o mesmo nível até o final. Vamos enfrentar a Bélgica neste sábado e vamos buscar uma melhor atuação", projetou a central brasileira, que foi uma das maiores pontuadoras da seleção contra a Sérvia ao lado de Natália, com 16 acertos cada uma.