Zé Roberto faz últimas análises para os Jogos Olímpicos

Vários testes serão realizados nesta quinta-feira na Arena Carioca 1, às 14h10, quando o Brasil enfrenta a Itália no Parque Olímpico da Barra, pelo Grand Prix. Além da presença de público, raro nos eventos-teste dos Jogos, as atletas também serão analisadas para conseguir uma vaga entre as 12 que estarão em busca do tricampeonato olímpico.

O técnico José Roberto Guimarães já avisou que só definirá o grupo no limite da data para inscrição das jogadoras. Até a experiente Jaqueline sabe que não pode baixar a guarda. "Estou há 17 anos na seleção e sempre tive a preocupação de ser cortada. Não existe estrela nem vaga cativa", afirmou.

Ela vê a competição como um bom momento para a seleção sentir o clima da torcida. "Já vai dar um friozinho na barriga. A cobrança do brasileiro sempre é grande", diz Jaqueline, que foi fundamental na conquista do ouro olímpico em Londres, em 2012, e também subiu ao lugar mais alto do pódio em Pequim, em 2008.

Quem também sabe que o Grand Prix será um aperitivo para a Olimpíada é Tandara, que já está em boa forma após o nascimento de sua filha Maria Clara, em setembro. "É uma etapa no Brasil que vai anteceder os Jogos e vamos poder sentir como vai ser na Olimpíada. Vai vir pressão, vai ter torcida, que vai demonstrar alegria ao ver a nossa seleção, e com certeza vai ser um mega teste", disse.

O próprio Zé Roberto vê o Grand Prix com relevância para saber quanto cada atleta pode render. "Vamos fazer testes para ter uma ideia do que cada uma poderá dar ao time. Sei que até os últimos dias muita coisa pode acontecer, então vou levar a lista de convocadas até o final", comentou.

Alguns nomes estão garantidos e só não entrarão na equipe caso exista algum problema de última hora: Dani Lins, Thaísa, Fabiana, Sheilla, Fê Garay, Jaqueline, Gabi, Natália e Camila Brait. Restam assim uma vaga para central, uma para levantadora e uma para ponta ou oposta. Tandara é quase certa que irá. "A gente não conversa sobre isso, pois o Zé não dá data nem hora que vai acontecer. Tem de procurar se dedicar ao máximo a cada dia e deixar isso para ele resolver quando for o momento", lembrou a atleta.

O comandante já avisou que pretende ter jogadoras versáteis e sua maior dúvida no momento é quem será a levantadora reserva. Fabíola acabou de ter Annah Vitória e vai tentar recuperar sua forma a tempo da Olimpíada. Zé Roberto vai esperar por ela, mas sua presença nos Jogos não é garantida.

"A Fabíola está se recuperando. A expectativa é que volte a treinar em 15 de julho, quando se mudará com a família para o Centro de Treinamento em Saquarema. É uma atleta que sempre se cuidou", explicou, elogiando também Roberta, que briga pela vaga. "É uma jogadora que vem evoluindo muito."

