Zé Toledo é cortado da seleção masculina de handebol e dá lugar a Henrique Teixeira na Olimpíada

A seleção masculina brasileira de handebol anunciou uma mudança no elenco que participa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O armador direito Zé Toledo foi cortado por lesão sofrida no joelho esquerdo na derrota para a França, e o técnico Marcus Tata convocou Henrique Teixeira.

Leia Também Acompanhe em tempo real todos os detalhes dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Toledo sofreu a lesão no joelho durante a segunda partida do Brasil em Tóquio. Na ocasião, o time brasileiro foi superado por 34 a 29 pelos franceses. O armador direito foi submetido a exames e a avaliações da equipe médica do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que decidiu, em conjunto com a comissão, pela substituição do atleta.

Zé Toledo embarcou para a Romênia na quinta-feira, 29. La foi submetido a novos exames junto ao seu clube, o Baia Mare.

A seleção brasileira masculina perdeu seus três primeiros compromissos na Olimpíada para Noruega, França e Espanha, mas desencantou diante da Argentina ao vencer por 25 a 23 e depende apenas de uma vitória sobre a Alemanha, no sábado, para se garantir nas quartas de final.