Zidane vira 'embaixador' da candidatura de Paris à Olimpíada de 2024

Líder da seleção francesa campeã mundial de 1998, Zinedine Zidane foi anunciado neste domingo como novo "embaixador" da candidatura de Paris para receber os Jogos Olímpicos de 2024. A atuação de Zidane em favor da candidatura foi anunciada logo neste primeiro de três dias de visita de uma comissão do Comitê Olímpico Internacional (COI) à capital francesa.

Zidane vai atuar na divulgação da candidatura ao lado do atacante Karim Benzema, seu jogador no Real Madrid, e de Laurent Blanc, ex-treinador da seleção francesa e parceiro de Zidane como jogador na conquista do Mundial de 1998 - naquela final contra a seleção brasileira.

A candidatura francesa não informou detalhes sobre como será a participação do trio na divulgação da possível sede da Olimpíada. Paris concorre com Los Angeles para receber a edição que poderia comemorar 100 anos dos Jogos sediados na mesma capital francesa.

A partir deste domingo, e até terça-feira, integrantes do COI vão analisar a candidatura parisiense para tomarem uma decisão em setembro, em reunião a ser realizada em Lima, no Peru.