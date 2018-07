Zona portuária do Rio vai receber competição de atletismo com Duda e Murer

Neste torneio, amistoso, serão montadas, lado a lado, uma pista para o salto com vara e outra para a prova de salto em distância, com caixa de areia. Em cada disputa serão três competidores, sendo um brasileiro e dois estrangeiros. O evento foi formulado para ser transmitido pela TV Globo.

Fabiana Murer terá uma rival de peso, ainda que desconhecida do grande público: Dami Payne, norte-americana que saltou 4,90m no fim de semana, assumindo o quarto lugar no ranking histórico absoluto da modalidade. A própria brasileira nunca passou o sarrafo acima de 4,85m.

"Estou animada para o evento, que leva o atletismo para perto das pessoas. O salto com vara é uma prova muito legal, e a torcida vai conseguir ver de pertinho a altura que nós saltamos. Vai ser uma grande motivação", afirma Fabiana Murer, que também terá como rival Katie Nageotte, dos Estados Unidos.

Duda também compete no domingo no Rio, mas antes, no sábado, participa de um torneio oficial da Federação Paulista em São Bernardo do Campo, precisando saltar 8,18m para conseguir classificação para o Mundial Indoor de Portland (EUA).

No Rio, terá como rival o alemão Markus Rehm, polêmico atleta paralímpico que, auxiliado por uma prótese, ganhou o Mundial Paralímpico do ano passado com um salto que lhe daria o ouro olímpico em Londres-2012 com boa folga.