UFC São Paulo: começa venda de ingressos; valores variam entre R$ 87,50 e R$ 1.025,00

Começa nesta quarta-feira a venda de ingressos para o UFC São Paulo. As entradas podem ser compradas pelo site www.tudus.com.br, os valores variam entre R$ 87,50 a R$ 1.025,00. O evento marcado para o dia 16 de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, tem como principal atração o embate entre Jan Blachowicz x Ronaldo Jacaré.

De acordo com o portal Combate, o evento deve sobre uma grande baixa. Rogério Minotouro sofreu uma lesão nas costas e deve ter seu nome retirado do card. O multicampeão enfrentaria Trevor Smith, pela divisão dos pesos meio-pesados.

Este será o terceiro e último evento do Ultimate no país em 2019. Antes, Fortaleza em fevereiro, e Rio de Janeiro em maio, foram sede de lutas da principal organização de MMA do mundo.

Além de Jacaré, os brasileiros Serginho Moraes, Ariane Lipski, Priscila Pedrita, Duda Cowboyzinha, Francisco Massaranduba e Markus Maluko também são atrações do card principal.

VALOR POR SETOR (meia-entrada):

Octógono Premium: R$ 900 (R$ 450)

Cadeira Premium: R$ 625,00 / R$ 312,50

Cadeira Especial: R$ 450,00 / R$ 225,00

Poltrona Superior: R$ 350,00 / R$ 175,00

Cadeira Superior (A): R$ 250,00/ R$ 125,00

Cadeira Superior (B): R$ 175,00/ R$ 87,50

Cadeira Exclusiva: R$ 1.025,00 - Entrada R$ 625, Serviço R$ 400. R$ 712,50 - Entrada R$ 312,00, Serviço R$ 400.

CARD DO UFC SÃO PAULO (ainda em aberto):

Peso-meio-pesado: Ronaldo Jacaré x Jan Blachowicz

Peso-meio-médio: James Krause x Serginho Moraes

Peso-mosca: Ariane Lipski x Priscila Pedrita

Peso-médio: Antônio Arroyo x Kevin Holland

Peso-galo: Duda Cowboyzinha x Leah Letson

Peso-leve: Francisco Massaranduba x Bobby Green

Peso-médio: Markus Maluko x Jack Marshman