Acompanhe ao vivo a pesagem do UFC 190, direto do Rio de Janeiro

O UFC 190, será disputado na noite deste sábado, no Rio de Janeiro. No evento será realizada a luta pelo cinturão do peso galo feminino entre a atual campeã Ronda Rousey e a desafiante brasileira Bethe Correia. Também estão no card principal a final do The Ultimate Fighter Brasil 4 e o combate entre os treinadores do programa, Maurício Shogun contra Rogério Minotouro, este último que busca uma revanche desde 2005, quando derrotado por Shogun no Pride. Assim como o irmão gêmeo Rogério, Rodrigo Minotauro subirá ao octógono no sábado. Pelos pesos-pesados, ele enfrentará o holandês Stefan Struve.

Acompanhe ao vivo a pesagem e as encaradas dos lutadores direto do Rio de Janeiro, a partir das 18h.

CARD PRINCIPAL

Peso galo: Ronda Rousey x Bethe Correia

Peso meio-pesado: Mauricio Shogun x Rogério Minotouro

Final do TUF Brasil 4, peso-leve: Fernando Açougueiro x Glaico França

Final do TUF Brasil 4, peso-galo: Dileno Lopes x Reginaldo Vieira

Peso pesado: Stefan Struve x Rodrigo Minotauro

Peso pesado: Antônio Pezão x Soa Palelei

Peso palha: Cláudia Gadelha x Jessica Aguilar

CARD PRELIMINAR

Peso meio-médio: Demian Maia x Neil Magny

Peso meio-pesado: Rafael Feijão x Patrick Cummins

Peso meio-médio: Warlley Alves x Nordine Taleb

Peso galo: Iuri Marajó x Leandro Issa

Peso médio: Vitor Miranda x Clint Hester

Peso galo: Hugo Wolverine x Guido Cannetti