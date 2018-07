José Aldo deixa provocações de Conor McGregor de lado

Depois de muita provocação antes da luta contra o irlandês Conor McGregor, o brasileiro José Aldo decidiu mudar sua estratégia e vai parar de responder seu adversário. A disputa pelo cinturão da categoria peso pena do UFC 189 acontece dia 11 de julho, em Las Vegas.

"Vou deixar minhas mãos e minhas pernas falarem - isso eu faço bem. Eu estou bem tranquilo. Conor McGregor quer tirar a minha concentração. Mas quando estivermos frente a frente ele vai ver", disse o lutador durante evento na Academia Upper, no Rio de Janeiro.

Nesta semana, a Comissão Atlética de Nevada definiu o árbitro principal do confronto. Herb Dean vai comandar o show, enquanto Junichiro Kamijo, Chris Lee e Marcos Rosales serão os auxiliares laterais.

Confira abaixo o último vídeo da luta entre Aldo x McGregor divulgado pelo UFC. Nele estão alguns momentos marcantes do tour promocional do evento. Como, por exemplo, quando o irlandês aproveitou o apoio da torcida em Dublin para 'roubar' o cinturão do Scarface.

CARD UFC 189

Jose Aldo x Conor McGregor

Robbie Lawler x Rory MacDonald

Dennis Bermudez x Jeremy Stephens

John Hathaway x Gunnar Nelson

Thomas Almeida x Brad Pickett

John Howard x Brandon Thatch

Alex Garcia x Mike Swick

Henry Briones x Cody Garbrandt

Matt Brown x Tim Means

Yosdenis Cedeno x Cody Pfister

Neil Seery x Louis Smolka