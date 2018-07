Alexia Castilhos fatura bronze para o Brasil no Grand Prix de Zagreb

O judô brasileiro conquistou neste sábado a sua primeira medalha no Grand Prix de Zagreb. Neste sábado, no segundo dos três dias de competições na Croácia, Alexia Castilhos assegurou a medalha de bronze na categoria até 63kg com a vitória sobre a eslovena Andreja Leski na luta decisiva.

Número 52 do mundo na sua categoria, Alexia estreou em Zagreb com vitória sobre a austríaca Tina Zeltner (72ª) por waza-ari. Na segunda fase, novamente com um waza-ari, a brasileira superou a australiana Katharina Haecker, a número dez do mundo. Nas quartas de final, porém, perdeu por ippon para a alemã Martyna Trajdos, a sétima colocada no ranking.

Na repescagem, a brasileira chegou a levar um waza-ari, mas conseguiu a virada para superar a britânica Amy Livesey, a 22ª colocada no ranking, se classificando para lutar pelo bronze. E aí ela conseguiu um ippon para derrotar a número 5 do mundo e garantir a medalha em Zagreb.

Ainda neste sábado na Croácia, Amanda Oliveira também lutou pelo bronze, na categoria até 70kg, mas acabou sendo superada na luta decisiva. Na sua campanha, a brasileira, a número 69 do mundo, passou em sua estreia pela norte-americana Chantal Wright. Depois, venceu a croata Barbara Matic, mas perdeu nas quartas de final para a britânica Sally Conway.

A brasileira, então, foi para a repescagem e derrotou a alemã Szaundra Diedrich. Só que ao contrário de Alexia, perdeu da marroquina Assmaa Niang, a número 8 do mundo, a luta que valia o bronze.

O judô brasileiro também foi representado neste sábado em Zagreb por João Macedo na categoria até 81kg. Mas ele foi eliminado logo na estreia ao perder para o búlgaro Ivaylo Ivanov.